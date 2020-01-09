Microsoft анонсировала новые возможности для Microsoft 365 for Firstline Workers (Обновлено)
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:24
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Компания Microsoft анонсировала новые возможности для Microsoft 365 for Firstline Workers.
1. Walkie Talkie в Teams — Этот новый опыт (push-to-talk) обеспечивает четкую, мгновенную и безопасную голосовую связь через облако, превращая смартфоны и планшеты, принадлежащие сотрудникам или компаниям, в рацию. В отличие от аналоговых устройств с небезопасными сетями, клиентам больше не нужно беспокоиться о перекрестных помехах или подслушивании со стороны. Walkie Talkie будет доступна в качестве Private Preview в Teams в первой половине этого года.
2. Задачи таргетинга, публикации и отчетности — Имея задачи в Teams, корпоративное и региональное руководство может отправлять списки задач, ориентированные на соответствующие местоположения, такие как определенные розничные магазины, и отслеживать свои успехи с помощью автоматических отчетов в реальном времени. Менеджеры имеют инструменты, чтобы легко управлять деятельностью в своих магазинах, а у Firstline Workers есть простой список приоритетов, доступный через их личное или выпущенное компанией устройство, показывающее им, что делать дальше. Задачи таргетинга, публикации и отчетности появятся в Teams в первой половине этого года.
3. Интеграция управления трудовыми ресурсами — Клиенты, использующие ведущие сторонние системы управления персоналом — такие как Kronos и JDA — для планирования и учета рабочего времени и посещаемости, теперь могут начать интегрироваться непосредственно с помощью Shifts через API-интерфейсы Shifts Graph и SDK. Поддерживаемые сценарии включают управление сменами, расписаниями, группами расписаний, запросами на замену, запросами на отгулы и запросами на открытые смены. Коннектор JDA для Shifts имеет открытый исходный код и доступен на GitHub. Коннектор Kronos для Shifts также будет доступен на GitHub в конце этого квартала.
Среди других анонсов можно отметить следующее:
• Microsoft PromoteIQ;
• Bing for Commerce;
• Dynamics 365 Commerce;
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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