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Приложение Microsoft Remote Desktop на iOS получило обновление

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 13:51
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Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop на iOS до версии 10.0.3.

Вот список новых возможностей:

• Поддержка запуска соединений из файлов RDP и URI RDP;
• Заголовки рабочего пространства теперь можно сворачивать;
• Одновременное масштабирование и панорамирование теперь поддерживаются в режиме указателя мыши;
• Жест press-and-hold в режиме указателя мыши теперь будет вызывать щелчок правой кнопкой мыши в удаленной сессии;
• Жест force-touch для щелчка правой кнопкой мыши в режиме указателя мыши был удален;
• Экран переключения в сессии теперь поддерживает отключение, даже если приложения не подключены;
• Исчезновение теперь поддерживается на экране переключения в сессии;
• ПК и приложения больше не переупорядочиваются автоматически на экране переключения в сессии;
• Область проверки нажатия для меню «Многоточие» в представлении эскизов ПК была увеличена;
• Страница настроек устройств ввода теперь содержит ссылку на поддерживаемые устройства;
• Исправлена проблема, из-за которой пользовательский интерфейс разрешений Bluetooth неоднократно появлялся при запуске для некоторых пользователей;
• Исправлены сбои, которые появлялись в сообщениях об ошибках;
Илья Источник:
www.onmsft.com
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