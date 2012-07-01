Приложение Microsoft Remote Desktop на iOS получило обновление

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop на iOS до версии 10.0.3.Вот список новых возможностей:• Поддержка запуска соединений из файлов RDP и URI RDP;• Заголовки рабочего пространства теперь можно сворачивать;• Одновременное масштабирование и панорамирование теперь поддерживаются в режиме указателя мыши;• Жест press-and-hold в режиме указателя мыши теперь будет вызывать щелчок правой кнопкой мыши в удаленной сессии;• Жест force-touch для щелчка правой кнопкой мыши в режиме указателя мыши был удален;• Экран переключения в сессии теперь поддерживает отключение, даже если приложения не подключены;• Исчезновение теперь поддерживается на экране переключения в сессии;• ПК и приложения больше не переупорядочиваются автоматически на экране переключения в сессии;• Область проверки нажатия для меню «Многоточие» в представлении эскизов ПК была увеличена;• Страница настроек устройств ввода теперь содержит ссылку на поддерживаемые устройства;• Исправлена проблема, из-за которой пользовательский интерфейс разрешений Bluetooth неоднократно появлялся при запуске для некоторых пользователей;• Исправлены сбои, которые появлялись в сообщениях об ошибках;