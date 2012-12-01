Microsoft выложила DarkModeKit на GitHub
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:07
- Просмотров: 109
DarkModeKit был спроектирован и разработан до официального релиза тёмного режима от Apple. Он предоставляет механизм поддержки темного режима для приложений на iOS 11+ (включая iOS 13).
Функции
• Поддержка темного режима для iOS 11+:
• Динамическое изменение темы в приложении без перезагрузки;
• Простой дизайн API с минимальными изменениями в существующем коде;
Требования
• iOS 11.0+;
• Xcode 11.0+;
• Swift 5+;
Вы можете скачать DarkModeKit здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 19
Пользователей: 2
Гостей: 17
Роботы: Google Yandex
Cedrickkeync DavidFlozy
Пользователей: 2
Гостей: 17
Роботы: Google Yandex
+10Новостей: 11350
+0Комментариев: 39405
+25Пользователей: 9511