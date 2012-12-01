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Microsoft выложила DarkModeKit на GitHub

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 01:07
  • Просмотров: 109


DarkModeKit был спроектирован и разработан до официального релиза тёмного режима от Apple. Он предоставляет механизм поддержки темного режима для приложений на iOS 11+ (включая iOS 13).

Функции

• Поддержка темного режима для iOS 11+:
• Динамическое изменение темы в приложении без перезагрузки;
• Простой дизайн API с минимальными изменениями в существующем коде;

Требования

• iOS 11.0+;
• Xcode 11.0+;
• Swift 5+;

Вы можете скачать DarkModeKit здесь.
Илья Источник:
github.com
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