Microsoft обновила интерфейс OneDrive на Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:26
- Просмотров: 169
Компания Microsoft обновила интерфейс OneDrive на Android.
Вот некоторые функции нового обновления:
• Обновлен опыт редактирования PDF: Ручки, маркеры и ластик теперь можно найти в нижней части экрана, что делает разметку более интуитивно понятной и удобной для прикосновения. Заметки теперь стали более легкими и реактивными, что облегчает их создание и просмотр. Microsoft упростила настройку и выбор цвета заметки, перенеся палитру цветов на поверхность заметки;
• Визуальные улучшения функции подписи за счет увеличения площади поверхности подписи, сглаживания рукописного ввода и повышения удобства хранения подписей для дальнейшего использования;
• Тёмный режим на Android;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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