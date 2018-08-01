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Microsoft обновила интерфейс OneDrive на Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:26
  • Просмотров: 169


Компания Microsoft обновила интерфейс OneDrive на Android.

Вот некоторые функции нового обновления:

• Обновлен опыт редактирования PDF: Ручки, маркеры и ластик теперь можно найти в нижней части экрана, что делает разметку более интуитивно понятной и удобной для прикосновения. Заметки теперь стали более легкими и реактивными, что облегчает их создание и просмотр. Microsoft упростила настройку и выбор цвета заметки, перенеся палитру цветов на поверхность заметки;
• Визуальные улучшения функции подписи за счет увеличения площади поверхности подписи, сглаживания рукописного ввода и повышения удобства хранения подписей для дальнейшего использования;
• Тёмный режим на Android;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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