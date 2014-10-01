Microsoft обновила OneDrive на Android
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:38
- Просмотров: 127
Компания Microsoft обновила OneDrive на Android до версии 6.0.1.
Вот список новых функций:
• OneDrive теперь поддерживает тёмную тему и новый набор иконок по всему приложению;
• Фотолюбители, которые входят в систему с помощью потребительской учетной записи Microsoft, теперь могут наслаждаться воспоминаниями о прошлых годах: просто посетите вкладку «Фотографии», чтобы вновь пережить фотографии, сделанные в предыдущие годы в этот же день;
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 2
Гостей: 29
Роботы: Google Rambler Yandex
Cedrickkeync DavidFlozy
Пользователей: 2
Гостей: 29
Роботы: Google Rambler Yandex
+6Новостей: 11524
+0Комментариев: 39422
+0Пользователей: 9983