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Microsoft обновила OneDrive на Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:38
  • Просмотров: 127


Компания Microsoft обновила OneDrive на Android до версии 6.0.1.

Вот список новых функций:

• OneDrive теперь поддерживает тёмную тему и новый набор иконок по всему приложению;
• Фотолюбители, которые входят в систему с помощью потребительской учетной записи Microsoft, теперь могут наслаждаться воспоминаниями о прошлых годах: просто посетите вкладку «Фотографии», чтобы вновь пережить фотографии, сделанные в предыдущие годы в этот же день;
Илья Источник:
mspoweruser.com
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