Компания Microsoft обновила OneDrive на Android до версии 6.0.1.Вот список новых функций:• OneDrive теперь поддерживает тёмную тему и новый набор иконок по всему приложению;• Фотолюбители, которые входят в систему с помощью потребительской учетной записи Microsoft, теперь могут наслаждаться воспоминаниями о прошлых годах: просто посетите вкладку «Фотографии», чтобы вновь пережить фотографии, сделанные в предыдущие годы в этот же день;