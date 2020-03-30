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Некоторые продукты Microsoft Office 365 для бизнеса получат ребрендинг

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:17
  • Просмотров: 128


Начиная с 21 апреля — в тот же день, когда будут выпущены планы Microsoft 365 для потребителей — Office 365 Business Essentials станет Microsoft 365 Business Basic, Office 365 Business Premium станет Microsoft 365 Business Standard, а Microsoft 365 Business станет Microsoft 365 Business Premium.

Кроме того, Office 365 Business и Office 365 ProPlus превратятся в Microsoft 365 Apps. Тем не менее, они не станут единым продуктом, поскольку Microsoft будет использовать «для бизнеса» и «для предприятий», чтобы показать разницу между ними, когда это необходимо.

Чтобы было понятно, это всего лишь ребрендинг. В отличие от потребительских редакций Microsoft 365, которые были анонсированы сегодня, для бизнеса не появится никаких новых функций.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
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