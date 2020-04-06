Конфиденциальность и безопасность в Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:57
- Просмотров: 103
Компания Microsoft заявила, что сервис Microsoft Teams обеспечивает конфиденциальность и безопасность ваших разговоров.
При записи собрания все участники получают уведомление о начале записи, и онлайн-участники могут напрямую получить доступ к нашему уведомлению о конфиденциальности. Записи доступны только тем, кто звонит или приглашен на встречу. А записи хранятся в контролируемом хранилище, которое защищено разрешениями и шифрованием.
Кроме того, компания заявляет, что защищает идентификационные данные и информацию об учетных записях путем внедрения многофакторной аутентификации (MFA). Что касается стратегий шифрования данных, то политика Microsoft ясна и понятна.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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