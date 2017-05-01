Microsoft анонсировала Windows Autopilot Private Preview для HoloLens 2
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 02:07
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Компания Microsoft анонсировала Windows Autopilot Private Preview для HoloLens 2.
Представление Windows Autopilot для HoloLens 2
Microsoft HoloLens 2 — это неуправляемый голографический компьютер с приложениями и решениями, которые помогают людям во всех организациях учиться, работать, общаться и сотрудничать более эффективно, используя смешанную реальность. Устройства HoloLens 2 коммерчески готовы с поддержкой Azure AD, управления мобильными устройствами (MDM), режима киоска, всегда включенного BitLocker, Windows Update for Business и Microsoft Store for Business.
Поскольку внедрение HoloLens 2 расширяется, медицинские и образовательные учреждения обнаружили, что развертывание этих устройств в масштабе является сложным, трудоемким и дорогостоящим. Представьте себе, что ИТ-администратор помещает устройство HoloLens 2, калибрует его, а затем проходит все этапы принятия решений, такие как идентификатор пользователя и пароль, чтобы присоединить устройство к своему клиенту. Теперь повторите этот процесс для каждого устройства, которое необходимо развернуть в своей организации.
Сценарии развертывания, поддерживаемые в настоящее время Private Preview Windows Autopilot для HoloLens 2, следующие:
• Azure AD join;
• Режим самостоятельного развертывания;
• Регистрация MDM с политиками, сертификатами, режимом киоска и т. д. применяется во время развертывания;
• Настройка имени устройства перед присоединением к Azure AD;
• Предустановленный язык клавиатуры из списка поддерживаемых языков HoloLens 2;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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