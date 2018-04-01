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Microsoft опубликовала полный каталог сессий Build 2020

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:37
  • Просмотров: 144

Microsoft опубликовала полный каталог сессий Build 2020

Компания Microsoft опубликовала полный каталог сессий Build 2020.

Вот список некоторых сессий:

• Создавайте совместные документы и приложения с помощью Microsoft Fluid Framework;
• Все, что вам нужно знать о WinUI:
• Начало работы с Windows Package Manager;
• Объединение и развитие платформы приложений Windows;

Вы можете пройти бесплатную регистрацию здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mybuild.microsoft.com
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