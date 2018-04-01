Microsoft опубликовала полный каталог сессий Build 2020
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:37
- Просмотров: 144
Компания Microsoft опубликовала полный каталог сессий Build 2020.
Вот список некоторых сессий:
• Создавайте совместные документы и приложения с помощью Microsoft Fluid Framework;
• Все, что вам нужно знать о WinUI:
• Начало работы с Windows Package Manager;
• Объединение и развитие платформы приложений Windows;
Вы можете пройти бесплатную регистрацию здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mybuild.microsoft.com
mybuild.microsoft.com
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