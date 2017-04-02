Microsoft анонсировала Fluent UI в Microsoft 365
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:43
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Компания Microsoft анонсировала Fluent UI в Microsoft 365.
Новая кросс-платформенная библиотека
Fluent UI — это больше, чем просто коллекция UX-фреймворков для создания веб-приложений и мобильных приложений, которые совместно используют код, дизайн и поведение при взаимодействии. Это новый подход к тому, как Microsoft работает в разных дисциплинах и группах разработчиков, чтобы обеспечить более беспроблемное взаимодействие с устройствами, которые клиенты компании используют в течение дня.
Microsoft упрощает экосистему разработчиков, чтобы всевозможные партнёры могли использовать эти фреймворки и вносить свой вклад в создание собственного опыта.
Использование компонентов из библиотек Fluent UI React (веб), Fluent UI Apple (iOS и macOS) и Fluent UI Android GitHub гарантирует, что приложения и сервисы Microsoft 365 остаются мощными инструментами и при этом чувствуют себя более интуитивно понятными и согласованными на разных платформах. С добавлением библиотеки Fluent UI React Native компания создает кросс-платформенные компоненты — что облегчает разработчикам jаvascript более быструю передачу опыта между устройствами для клиентов.
Для разработчиков, создающих нативный опыт работы с Windows, WinUI продолжает воплощать Fluent Design System.
Нативный для каждого устройства
Microsoft считает, что продуктивность программного обеспечения должна в первую очередь поднять творческий потенциал человека. Он должен уйти с дороги и сделать задачу под рукой без особых усилий, будь то на вашем телефоне, планшете, ноутбуке или большом экране.
Как и в дизайне автомобилей, Microsoft считает, что требуется всего несколько фирменных элементов дизайна для каждого продукта, чтобы создать впечатление фирменного опыта в сознании людей. Эти «важные» элементы создают ясность и структуру, поэтому люди понимают, как использовать продукт независимо от того, на каком устройстве они работают. Логотип Microsoft, знакомые иконки приложений, узнаваемые названия приложений и отличительные фирменные цвета приложений формируют у людей впечатление о фирменных впечатлениях. Но есть и более специфические компоненты пользовательского интерфейса, которые делают приложения компании уникальными.
Для компании создание опыта, который кажется согласованным на разных платформах, не связано с подавляющими правилами руководства по стилю или пользовательским интерфейсом, который идентичен вплоть до каждого пикселя. Вместо этого Microsoft фокусируется на том, как ведет себя каждая платформа и к чему привыкли клиенты компании. В целом, Microsoft ссылается на правило 80/20: 80% времени компания использует собственные шаблоны, концентрируя свою энергию на пользовательских компонентах, которые улучшают качество обслуживания клиентов.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
medium.com
medium.com
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