Microsoft выпустила Outlook Spaces Beta
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:33
- Просмотров: 12
Еще в феврале удалось увидеть краткий обзор Outlook Spaces, инструмента, который позволяет пользователям легко управлять проектами и задачами. Казалось, что этот инструмент помогает пользователям размещать контент на своеобразном холсте для отслеживания задач, электронной почты, событий календаря и многого другого. Инструмент также имеет кодовое название Project Moca.
Теперь этот инструмент развёртывается в качестве бета-версии. Вы можете зайти в раздел анонсов и проверить, видите ли вы баннер «Bring it all together with Project Moca», позволяющий пользователям попробовать этот инструмент.
Илья Источник:
twitter.com/kennedyneil
twitter.com/kennedyneil
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