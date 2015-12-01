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Microsoft выпустила Outlook Spaces Beta

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 01:33
  • Просмотров: 12


Еще в феврале удалось увидеть краткий обзор Outlook Spaces, инструмента, который позволяет пользователям легко управлять проектами и задачами. Казалось, что этот инструмент помогает пользователям размещать контент на своеобразном холсте для отслеживания задач, электронной почты, событий календаря и многого другого. Инструмент также имеет кодовое название Project Moca.









Теперь этот инструмент развёртывается в качестве бета-версии. Вы можете зайти в раздел анонсов и проверить, видите ли вы баннер «Bring it all together with Project Moca», позволяющий пользователям попробовать этот инструмент.
Илья Источник:
twitter.com/kennedyneil
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