Microsoft выпустила Outlook Spaces Beta

Еще в феврале удалось увидеть краткий обзор Outlook Spaces, инструмента, который позволяет пользователям легко управлять проектами и задачами. Казалось, что этот инструмент помогает пользователям размещать контент на своеобразном холсте для отслеживания задач, электронной почты, событий календаря и многого другого. Инструмент также имеет кодовое название Project Moca.Теперь этот инструмент развёртывается в качестве бета-версии. Вы можете зайти в раздел анонсов и проверить, видите ли вы баннер «Bring it all together with Project Moca», позволяющий пользователям попробовать этот инструмент.