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Microsoft анонсировала несколько функций для OneDrive for Web

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 21:23
  • Просмотров: 0


Компания Microsoft анонсировала несколько функций для OneDrive for Web .

Представление панели сведений о файле OneDrive

Вот список всех сведений:

• Предварительный просмотр файла/фотографии;
• Список людей, которые имеют доступ к файлу/фотографии;
• Все действия, которые произошли с файлом, такие как создание/выгрузка, переименование, удаление, восстановление, совместное использование, редактирование и перемещение файла (упорядочено по последнему слову с отметкой времени);
• Комментарии к файлам в формате pdf, файлам, папкам, фотографиям и видео (упорядочено по последнему слову с отметкой времени);



Лента активности OneDrive

Вот список всех сведений:

• В этой ленте вы увидите журнал последних действий, таких как переименование, удаление, перемещение, восстановление и совместное использование файлов, а также комментарии и изменения;
• Все последние действия сгруппированы по временным разделам, таким как вчера, на прошлой неделе и многим другим;
• В ленте действий вы также можете выполнять выбранные действия. Например, вы можете перейти к файлу или папке, щелкнув имя файла/папки;



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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