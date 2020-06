Outlook for Windows получит возможность облачной синхронизации в этом месяце

Microsoft приступила к развёртыванию функции, которая позволит пользователям сохранять некоторые параметры в своем облачном профиле.Когда эта функция будет развёрнута, следующий список параметров будет перемещаться на другие компьютеры под управлением Outlook for Windows, которые вошли в ту же учетную запись Office:• Advanced;• Calendar;• Ease of Access;• General;• Groups;• Mail;• People;• Search;• Tasks;Хотя эта функция не сможет волшебным образом устранить все проблемы при использовании Outlook for Windows, использование облачной синхронизации значительно облегчит жизнь при настройке нового ПК или переходе между устройствами.Если вы хотите включить эту функцию, выполните следующие действия в Outlook:1. Выберите Файл> Параметры.2. Выберите General.3. Выберите «Хранить мои настройки Outlook в облаке»;4. Выберите ОК.Узнать другие подробности можно здесь