Microsoft может приобрести подразделение Warner Bros. Interactive Entertainment
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:03
- Просмотров: 110
Несколько недель назад сообщалось о том, что AT&T рассматривает возможность продажи подразделения Warner Bros. Interactive Entertainment. В это подразделение входят такие студии, как Rocksteady, NetherRealm, Monolith и другие, а также некоторые классические игровые объекты, такие как Mortal Kombat. По сообщениям, AT&T искала цену где-то между $2 млрд и $4 млрд, причем Take-Two Interactive, Electronic Arts и Activision были заинтересованы в сделке.
Похоже, что есть еще одна крупная компания, которая рассматривает возможность покупки. Согласно новому отчету The Information, Microsoft также заинтересована в приобретении Warner Bros. Interactive Entertainment. За последние два года Microsoft приобрела несколько новых студий по разработке игр, в том числе Double Fine Productions, Obsidian Entertainment, Playground Games, Ninja Theory и другие.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
einformation.com
einformation.com
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