Microsoft Teams скоро позволит отключать предварительный просмотр сообщений в тост-уведомлениях

Microsoft недавно засветилась на странице UserVoice, чтобы сообщить о значительном изменений в Microsoft Teams. В обновлении, опубликованном пару дней назад, Microsoft подтвердила, что в настоящее время работает над новой функцией, которая позволит вам отключать предварительный просмотр сообщений в тост-уведомлениях Microsoft Teams. Новый опыт уведомлений направлен на согласование существующей функциональности с другими платформами обмена сообщениями.Возможность отключения предварительного просмотра сообщений в тост-уведомлениях была одной из самых запрашиваемых функций у пользователей Microsoft Teams. Эти всплывающие окна могут быть проблемой конфиденциальности в некоторых случаях, например, когда вы делитесь своим экраном во время собраний Teams. Если приложение позволяет отключить уведомления для сообщений чата, скрытие предварительного просмотра сообщений должно быть гораздо более удобным.Microsoft также работает над тем, чтобы приложение Teams поддерживало нативные уведомления в Windows 10 и macOS в течение двух лет. По данным Microsoft, функциональность должна была быть выпущена во втором квартале 2019 года, но компания пока не представила обновленную информацию о своей разработке.