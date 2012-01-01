Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Новая клавиатура от Microsoft получит физическую клавишу для смайликов Windows 10

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 19:06
  • Просмотров: 0

В сеть попал скриншот новой клавиатуры для устройств Windows. Хотя большая часть клавиатуры не является новаторской, стоит отметить наличие клавиши для вызова окна смайликов в операционной системе Windows.




Стоит отметить, что сенсорная клавиатура Windows 10X имеет аналогичную иконку для смайликов.
Илья Источник:
twitter.com/h0x0d
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
В набор смайликов Windows 10 был добавлен жест «средний палец»

В набор смайликов Windows 10 был добавлен жест «средний палец»

Фотография новой клавиатуры для Windows 8

Фотография новой клавиатуры для Windows 8

Новая клавиатура и мышь от Microsoft для Windows 8

Новая клавиатура и мышь от Microsoft для Windows 8

Обновлена сенсорная клавиатура в Windows 8

Обновлена сенсорная клавиатура в Windows 8

В Windows Phone 7.5 присутствует множество различных смайликов

В Windows Phone 7.5 присутствует множество различных смайликов




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 38
Пользователей: 0
Гостей: 38
Роботы: Yandex Google
+11  
Новостей: 12280
+1  
Комментариев: 39444
+0  
Пользователей: 10035