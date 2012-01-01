Новая клавиатура от Microsoft получит физическую клавишу для смайликов Windows 10

В сеть попал скриншот новой клавиатуры для устройств Windows. Хотя большая часть клавиатуры не является новаторской, стоит отметить наличие клавиши для вызова окна смайликов в операционной системе Windows.Стоит отметить, что сенсорная клавиатура Windows 10X имеет аналогичную иконку для смайликов.