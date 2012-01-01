Новая клавиатура от Microsoft получит физическую клавишу для смайликов Windows 10
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 19:06
- Просмотров: 0
Илья Источник:
twitter.com/h0x0d
twitter.com/h0x0d
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 38
Пользователей: 0
Гостей: 38
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 38
Роботы: Yandex Google
+11Новостей: 12280
+1Комментариев: 39444
+0Пользователей: 10035