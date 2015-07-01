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Бета-версия Microsoft Edge для iOS позволяет установить его в качестве браузера по умолчанию в iOS 14

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:35
  • Просмотров: 77

Как отметил ресурс Neowin, теперь Microsoft Edge можно сделать веб-браузером по умолчанию в iOS 14. Эта возможность была предоставлена в последней бета-версии Edge для iOS через Test Flight. Когда эта версия установлена, вы получите полноэкранное уведомление внутри Edge от Microsoft, которое переведет вас на страницу в iOS, где вы можете изменить настройки.



По словам Neowin, похоже, что только Google и Microsoft решили поддержать эту возможность изменения веб-браузера. Firefox, Opera и другие веб-браузеры пока не были обновлены для поддержки этой функциональности. Кроме того, приложения электронной почты, такие как Outlook или Gmail, также не были обновлены для поддержки переключения.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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