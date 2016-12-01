Клиент Microsoft Teams для ARM64 теперь развертывается для пользователей
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 18:35
- Просмотров: 67
В прошлом месяце Microsoft объявила, что скоро выпустит нативный клиент Microsoft Teams для ARM64, который обеспечивает повышенную производительность и надежность в Windows 10 on ARM. Вчера Microsoft начала развертывать нативный клиент Microsoft Teams для ARM64 для повышения производительности. Вы можете скачать его здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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