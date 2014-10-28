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Microsoft анонсировала редизайн страницы безопасности учетной записи Microsoft

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:23
  • Просмотров: 34

Компания Microsoft объявила о редизайне страницы безопасности учетной записи Microsoft. Этот редизайн упрощает контроль безопасности вашей личной учетной записи Microsoft. Теперь вы можете легко увидеть, что происходит в вашей учетной записи, и внести необходимые изменения в параметры входа и верификации.

Microsoft анонсировала редизайн страницы безопасности учетной записи Microsoft






Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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