Microsoft анонсировала редизайн страницы безопасности учетной записи Microsoft
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:23
- Просмотров: 34
Компания Microsoft объявила о редизайне страницы безопасности учетной записи Microsoft. Этот редизайн упрощает контроль безопасности вашей личной учетной записи Microsoft. Теперь вы можете легко увидеть, что происходит в вашей учетной записи, и внести необходимые изменения в параметры входа и верификации.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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