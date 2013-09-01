Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Веб-приложение Microsoft Teams больше не поддерживает IE11

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:05
  • Просмотров: 97

Веб-приложение Microsoft Teams больше не будет поддерживать IE11.



Еще в августе Microsoft заявила, что с 30 ноября 2020 года веб-приложение Microsoft Teams больше не будет поддерживать IE 11.

Этот шаг является частью отказа Microsoft от поддержки IE11: все веб-приложения Office 365 прекратят поддержку IE11 17 августа 2021 года.

Microsoft предупреждает, что после вышеуказанных дат клиенты будут иметь ухудшенный опыт или не смогут подключиться к приложениям и службам Microsoft 365 в IE 11. Для ухудшенного опыта новые функции Microsoft 365 будут недоступны или некоторые функции могут перестать работать при доступе к приложению или службе через IE 11.

Microsoft рекомендует сетевым администраторам перейти на Microsoft Edge, заявив, что компания проделала большую работу по интеграции поддержки IE11 в браузер, чтобы сохранить инвестиции компаний в веб-приложения только для IE11.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
  • +2
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft перестанет поддерживать Microsoft Edge Legacy 9 марта 2021 года

Microsoft перестанет поддерживать Microsoft Edge Legacy 9 марта 2021 года

Microsoft анонсировала Internet Explorer 11 для Windows Embedded 8 Standard и Windows Server 2012

Microsoft анонсировала Internet Explorer 11 для Windows Embedded 8 Standard и Windows Server 2012

Microsoft Edge и IE11 будут блокировать веб-сайты с сертификатом SHA-1

Microsoft Edge и IE11 будут блокировать веб-сайты с сертификатом SHA-1

Новые подробности о функциях WP8.1

Новые подробности о функциях WP8.1

IE11 Release Preview для Windows 7 доступен для загрузки

IE11 Release Preview для Windows 7 доступен для загрузки




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
+3  
Новостей: 12714
+0  
Комментариев: 39450
+0  
Пользователей: 10047