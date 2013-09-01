Веб-приложение Microsoft Teams больше не поддерживает IE11
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:05
- Просмотров: 97
Веб-приложение Microsoft Teams больше не будет поддерживать IE11.
Еще в августе Microsoft заявила, что с 30 ноября 2020 года веб-приложение Microsoft Teams больше не будет поддерживать IE 11.
Этот шаг является частью отказа Microsoft от поддержки IE11: все веб-приложения Office 365 прекратят поддержку IE11 17 августа 2021 года.
Microsoft предупреждает, что после вышеуказанных дат клиенты будут иметь ухудшенный опыт или не смогут подключиться к приложениям и службам Microsoft 365 в IE 11. Для ухудшенного опыта новые функции Microsoft 365 будут недоступны или некоторые функции могут перестать работать при доступе к приложению или службе через IE 11.
Microsoft рекомендует сетевым администраторам перейти на Microsoft Edge, заявив, что компания проделала большую работу по интеграции поддержки IE11 в браузер, чтобы сохранить инвестиции компаний в веб-приложения только для IE11.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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