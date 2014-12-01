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Microsoft анонсировала Teams Public Preview Program для тестирования новых функций

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:12
  • Просмотров: 76

Microsoft анонсировала новый способ тестирования новых функций для Teams, бизнес-ориентированного коммуникационного инструмента компании. Новая программа предварительного тестирования будет работать аналогично программам предварительной оценки для Office или Windows, с каналом Beta для пользователей, которые хотят опробовать новые функции как можно раньше, а также с каналами Private Preview и Public Preview, предназначенными для предварительного тестирования предстоящих общедоступных релизов.

Однако здесь есть несколько ключевых отличий. Каналы Beta и Public Preview доступны только организациям, участвующим в Technology Adoption Program, которая также требует от участников подписания соглашения о неразглашении (NDA), и эти опции уже были доступны для соответствующих пользователей. Сегодня запускается канал Public Preview, к которому можно получить доступ и обсудить его публично, и он доступен как для организаций, так и для разработчиков.





Другое отличие состоит в том, что релизы Teams основаны не на релизах сборок, а на релизах функций. Не каждый релиз привязан к новой сборке, и разные каналы могут быть в одной сборке с разными включенными функциями.

Если вы решите присоединиться к каналу Public Preview в своей организации, то у вас будут следующие функции в декабре:

• Нативные уведомления Windows 10;
• Большая галерея и режим «Вместе» для Web;
• Вид 2x2 на VDI (Citrix, VMWare);
• Реакции для собраний;



Вы можете прочитать инструкции по присоединению к каналу Public Preview здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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