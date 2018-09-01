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Microsoft выпустит Microsoft Teams Public Preview

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:51
  • Просмотров: 98

Общедоступная предварительная версия для Microsoft Teams обеспечивает ранний доступ к невыпущенным функциям в Teams. Предварительные версии позволяют вам изучить и протестировать будущие функции. Microsoft также приветствует отзывы о любой функции в общедоступных предварительных версиях. Общедоступная предварительная версия доступна каждому пользователю Teams, поэтому вам не нужно беспокоиться о влиянии на всю организацию.

Установите политику обновления

Общедоступная предварительная версия включена для каждого пользователя, а возможность включения общедоступной предварительной версии управляется политикой администратора. Политики обновления используются для управления пользователями предварительных версий Teams и Office, которым будут демонстрироваться предварительные функции в приложении Teams. Вы можете использовать глобальную политику (по умолчанию для всей организации) и настроить ее или создать одну или несколько настраиваемых политик для своих пользователей.

1. Войдите в Центр администрирования.
2. Выберите Teams> Обновить политики.



3. Выберите «Добавить».
4. Назовите политику обновления, добавьте описание и включите «Показать функции предварительной версии».

Включение общедоступный предварительной версии

Чтобы включить общедоступную предварительную версию на настольном компьютере или веб-клиенте, вам необходимо выполнить следующие задачи:

1. Выберите свой профиль, чтобы отобразить меню Teams.
2. Выберите О программе → Предварительная версия для разработчиков.
3. Выберите «Перейти к предварительной версии для разработчиков».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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