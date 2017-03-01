Microsoft анонсировала Mixed Reality Feature Tool for Unity
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:50
- Просмотров: 114
Компания Microsoft выпустила новое приложение, которое упрощает процесс изучения последних функций смешанной реальности. Это новое приложение называется Mixed Reality Feature Tool for Unity, и оно будет держать вас в курсе новых функций смешанной реальности и новых версий существующих. Это приложение позволит вам искать пакеты по имени или категории, проверять их зависимости, а также просматривать предлагаемые изменения в файле манифеста вашего проекта перед импортом.
Просто выберите желаемые функции, и Mixed Reality Feature Tool выполнит работу по определению необходимых зависимостей, загрузит пакеты и поможет обновить ваш проект Unity, чтобы включить эти функции.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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