Microsoft анонсировала Mixed Reality Feature Tool for Unity

Просто выберите желаемые функции, и Mixed Reality Feature Tool выполнит работу по определению необходимых зависимостей, загрузит пакеты и поможет обновить ваш проект Unity, чтобы включить эти функции.

Компания Microsoft выпустила новое приложение, которое упрощает процесс изучения последних функций смешанной реальности. Это новое приложение называется Mixed Reality Feature Tool for Unity, и оно будет держать вас в курсе новых функций смешанной реальности и новых версий существующих. Это приложение позволит вам искать пакеты по имени или категории, проверять их зависимости, а также просматривать предлагаемые изменения в файле манифеста вашего проекта перед импортом.Узнать другие подробности можно здесь