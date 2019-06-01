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Microsoft выпустила обновление для приложения Xbox Game Pass на iOS и Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:50
  • Просмотров: 127

Компания Microsoft выпустила обновление для приложения Xbox Game Pass на iOS и Android.

Вот список новых функций:

• Microsoft постоянно совершенствует приложение, чтобы вам было проще найти свою следующую любимую игру и поиграть в нее!;
• Теперь игры содержат список поддерживаемых языков на своей странице сведений, чтобы вы могли легко увидеть, поддерживает ли игра выбранный вами язык;
• Дней с момента обнаружения новых ошибок: 0;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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