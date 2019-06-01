Microsoft выпустила обновление для приложения Xbox Game Pass на iOS и Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:50
- Просмотров: 127
Компания Microsoft выпустила обновление для приложения Xbox Game Pass на iOS и Android.
Вот список новых функций:
• Microsoft постоянно совершенствует приложение, чтобы вам было проще найти свою следующую любимую игру и поиграть в нее!;
• Теперь игры содержат список поддерживаемых языков на своей странице сведений, чтобы вы могли легко увидеть, поддерживает ли игра выбранный вами язык;
• Дней с момента обнаружения новых ошибок: 0;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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