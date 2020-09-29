Подписчики Xbox Game Pass получат новые игры в октябре
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 20:49
- Просмотров: 103
Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.
Вот список игр для ПК:
• Drake Hollow – 1 октября;
• Forza Motorsport 7 – 8 октября;
• Ikenfell – 8 октября;
Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:
• Felix the Reaper – 15 октября;
• Metro 2033 Redux – 15 октября;
• Minit – 15 октября;
• Saints Row IV Re-Elected – 15 октября;
• State of Mind – 15 октября;
Вот список игр для консолей:
• Doom Eternal – 1 октября;
• Brütal Legend – 8 октября;
• Forza Motorsport 7 – 8 октября;
• Ikenfell – 8 октября;
Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:
• Felix the Reaper – 15 октября;
• Metro 2033 Redux – 15 октября;
• Minit – 15 октября;
Вот список игр для Android:
• Doom Eternal – 1 октября;
• Forza Motorsport 7 – 8 октября;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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