Подписчики Xbox Game Pass получат новые игры в мае

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One и ПК.Вот список игр для ПК:• Halo Master Chief Collection: Halo 2 – 12 мая;• Final Fantasy IX – скоро;• Endless Legend – скоро;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• Imperator: Rome – 15 мая;• Rise of the Tomb Raider – 15;• The Banner Saga – 15 мая;• West of Loathing – 15 мая;• Wolfenstein II: The New Colossus – 15 мая;Вот список игр для консолей:• DayZ – 7 мая;• Red Dead Redemption 2 – 7 мая;• Final Fantasy IX – 14 мая;• Fractured Minds – 19 мая;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Grand Theft Auto V – 7 мая;• Black Desert – 15 мая;• Doom – 15 мая;• Lego Ninjago Movie Video Game – 15 мая;• Mega Man Legacy Collection 2 – 15 мая;• Metal Gear Survive – 15 мая;• The Banner Saga – 15 мая;• Wolfenstein II: The New Colossus 15 мая;Узнать другие подробности можно здесь