Подписчики Xbox Game Pass получат новые игры в мае
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 23:43
- Просмотров: 74
Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One и ПК.
Вот список игр для ПК:
• Halo Master Chief Collection: Halo 2 – 12 мая;
• Final Fantasy IX – скоро;
• Endless Legend – скоро;
Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:
• Imperator: Rome – 15 мая;
• Rise of the Tomb Raider – 15;
• The Banner Saga – 15 мая;
• West of Loathing – 15 мая;
• Wolfenstein II: The New Colossus – 15 мая;
Вот список игр для консолей:
• DayZ – 7 мая;
• Red Dead Redemption 2 – 7 мая;
• Final Fantasy IX – 14 мая;
• Fractured Minds – 19 мая;
Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:
• Grand Theft Auto V – 7 мая;
• Black Desert – 15 мая;
• Doom – 15 мая;
• Lego Ninjago Movie Video Game – 15 мая;
• Mega Man Legacy Collection 2 – 15 мая;
• Metal Gear Survive – 15 мая;
• The Banner Saga – 15 мая;
• Wolfenstein II: The New Colossus 15 мая;
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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