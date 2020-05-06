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Подписчики Xbox Game Pass получат новые игры в мае

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 23:43
  • Просмотров: 74


Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One и ПК.

Вот список игр для ПК:

• Halo Master Chief Collection: Halo 2 – 12 мая;
• Final Fantasy IX – скоро;
• Endless Legend – скоро;

Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:

• Imperator: Rome – 15 мая;
• Rise of the Tomb Raider – 15;
• The Banner Saga – 15 мая;
• West of Loathing – 15 мая;
• Wolfenstein II: The New Colossus – 15 мая;

Вот список игр для консолей:

• DayZ – 7 мая;
• Red Dead Redemption 2 – 7 мая;
• Final Fantasy IX – 14 мая;
• Fractured Minds – 19 мая;

Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:

• Grand Theft Auto V – 7 мая;
• Black Desert – 15 мая;
• Doom – 15 мая;
• Lego Ninjago Movie Video Game – 15 мая;
• Mega Man Legacy Collection 2 – 15 мая;
• Metal Gear Survive – 15 мая;
• The Banner Saga – 15 мая;
• Wolfenstein II: The New Colossus 15 мая;

Узнать другие подробности можно здесь и здесь.


Илья Источник:
news.xbox.com
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