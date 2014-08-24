Официально: Microsoft закрывает форумы UserVoice
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:47
- Просмотров: 41
На прошлой неделе Microsoft закрыла некоторые из своих форумов UserVoice, причем без каких-либо предупреждений для своих пользователей или даже своих MVP. Теперь компания опубликовала страницу поддержки, чтобы показать, что происходит.
Это сторонний сервис, и Microsoft собирается начать использовать собственные сторонние решения. Это будет происходить в течение года для каждого продукта.
Это неудивительно, поскольку за последние несколько лет компания разработала много решений для обратной связи. В документе поддержки компания ссылается на Windows Feedback Hub, Microsoft Community, Microsoft TechCommunity, Microsoft Store и Microsoft Q&A как на ресурсы, которые она будет использовать. В нем даже не упоминается, что некоторые приложения, такие как браузер Edge, имеют встроенный механизм обратной связи.
Стоит отметить, что на прошлой неделе были закрыты форумы UserVoice Office 365, но остальные исчезнут в этом году. Вы по-прежнему можете использовать любые форумы UserVoice, которые все еще активны.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 26
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Yandex Google
+16Новостей: 13043
+1Комментариев: 39448
+0Пользователей: 10053