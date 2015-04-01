Microsoft меняет способ обновления Edge на macOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:06
- Просмотров: 108
Microsoft объявила, что меняет способ обновления браузера Edge на macOS, и это должно упростить задачу для всех. Прямо сейчас он использует Microsoft AutoUpdate, службу, которая обычно используется для обновления приложений Office. Естественно, Microsoft прислушалась к отзывам и собирается сделать его более похожим на Edge на других платформах.
Во-первых, использование AutoUpdate сбивает с толку, поскольку она предназначена для приложений Office, и вам, возможно, придется дождаться завершения ожидающих обновлений, прежде чем вы сможете получить обновление Edge. Кроме того, edge://settings/help не всегда соответствовала тому, что отображалось в AutoUpdate, и, наконец, обновление происходило не так быстро. Когда вы перезапускаете браузер, вам нужно подождать, пока обновление будет применено, прежде чем вы сможете открыть его снова.
Если вы используете Edge только в Windows, то все это звучит безумно. В Windows Edge обновляется в фоновом режиме, и, если вы перезапустите браузер, чтобы применить обновление, то он перезапустится мгновенно. Edge на macOS с этого момента будет работать так, поэтому вместо AutoUpdate, обрабатывающей задание, Edge просто обновит себя.
На данный момент это изменение доступно в Edge Canary для компьютеров Mac на базе Intel, и оно находится за флагом, который вы должны включить. В ближайшее время оно будет доступно для Apple Silicon Mac.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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