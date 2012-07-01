Microsoft анонсировала Yammer Live Events Insights
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:36
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Microsoft объявила о некоторых новых возможностях, которые появятся в её корпоративной социальной сети Yammer. Действительно, компания начала развертывать новую функцию, которая позволяет организаторам и продюсерам мероприятий получать информацию о своих живых мероприятиях в режиме реального времени.
«Поскольку так много людей работают удаленно, Yammer Live Events - отличное средство для связи организаций с сотрудниками. Из-за этого одна из повторяющихся вещей, которые мы слышим от клиентов, — это способность понимать влияние этих событий. Сегодня мы рады анонсировать Yammer Live Events Insights. Это дает организациям понимание, необходимое для измерения охвата и вовлеченности, а также для создания более эффективных мероприятий», - пояснили в компании.
Благодаря этому обновлению организаторы теперь смогут просматривать подробную информацию, такую как общее количество участников, посетивших мероприятие, просмотры и беседы. Эти статистические данные будут доступны непосредственно на панели инструментов Organizer Insights, которая обновляется до, во время и после мероприятия. Организаторы мероприятий также могут развернуть разделы «Охват» и «Вовлеченность», чтобы увидеть более подробную информацию.
Чтобы воспользоваться этой функцией, перейдите в любое сообщество, чтобы увидеть информацию о живых событиях. Выберите прошедшее или предстоящее событие, нажав на раздел «События», а затем выберите «Просмотр». Вы найдете всю информацию об этом конкретном событии на панели мониторинга Organizer Insights.
Важно отметить, что опыт Insights доступен только для всех Yammer Live Events, запущенных после 1 января 2021 года. Microsoft отметила, что добавление Live Events Insights должно помочь организациям «планировать и предоставлять более эффективные» прямые трансляции Yammer. На данный момент менеджеры сообщества не могут просматривать эти Insights, но компания планирует предоставить эту возможность в будущих обновлениях.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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