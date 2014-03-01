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Microsoft отказалась от поддержки Cortana на Android и iOS

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 19:39
  • Просмотров: 0

В июле прошлого года Microsoft подтвердила, что откажется от своего мобильного приложения Cortana. Поддержка помощника на базе искусственного интеллекта для Android и iOS прекратилась 31 января 2021 года повсюду, кроме США. Причиной решения о закрытии Cortana было преобразование приложения в продукт, «ориентированный на производительность».

Сегодня Microsoft окончательно отказалось от поддержки Cortana на Android и iOS. Как обнаружил ресурс MacRumors, страница поддержки мобильного приложения была обновлена сегодня. Согласно странице, с сегодняшнего дня приложение Cortana больше не будет поддерживаться на iOS и Android в США. Весь контент, созданный с помощью AI-помощника, больше не будет доступен через мобильное приложение. Пользователям потребуется доступ к заметкам, спискам, напоминаниям и другому контенту через свои ПК с Windows или через контент, синхронизированный с приложением Microsoft To Do для телефонов.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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