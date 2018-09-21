Microsoft Search получает новые возможности благодаря Microsoft Graph
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:15
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Microsoft объявила о ряде улучшений возможностей Microsoft Graph, включая новые функции поиска для организаций. Во-первых, компания объявила о новых возможностях панели поиска Windows, которая находится рядом с меню «Пуск». Помимо результатов из Интернета, панель поиска скоро сможет извлекать результаты из корпоративных инструментов, таких как Salesforce, Dynamics 365 и других, благодаря соединителям Microsoft Graph, доступным разработчикам.
Но это еще не все, поскольку Microsoft также анонсировала Microsoft Search Federation, новый и более унифицированный инструмент поиска для предприятий. Microsoft заявляет, что организации часто используют разные инструменты поиска, такие как Microsoft Search или Azure Cognitive Search, и Search Federation стремится объединить эти системы, чтобы сделать работу более удобной.
В Microsoft Graph есть еще много нового, например, новые возможности для коннекторов. Скоро появится возможность добавления информации о сотрудниках в их профили из новых источников, этим летом запланированы новые соединители Jira и Confluence, а данные соединителей Microsoft Graph также скоро будут доступны в Teams и Windows. Поддержка eDiscovery для коннекторов Graph также запланирована на это лето, поэтому данные из этих коннекторов можно будет найти с помощью тех же инструментов, что и для Microsoft 365. Microsoft также объявила, что подключение к данным Microsoft Graph теперь доступно в Azure в качестве лимитированной службы, поэтому разработчики платят только за данные, которые они используют, а не за каждого пользователя/за месяц.
Наконец, Microsoft анонсировала новый инструмент под названием Organization Explorer, новое встроенное приложение для Outlook. Это позволит сотрудникам организации легче находить и связываться с другими сотрудниками с аналогичным набором навыков для совместной работы над конкретными проектами. Это будет доступно этим летом.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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