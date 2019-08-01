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Инструмент Power BI Report Builder получил новую версию

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 17:31
  • Просмотров: 87

В 2019 году Microsoft выпустила инструмент Report Builder для Power BI с довольно очевидной целью - позволять создавать отчеты с разбивкой на страницы, а затем публиковать их в службе анализа данных. Примерно компания запустила серию Feature Friday, в которой были освещены новейшие возможности инструмента, включая Secure Embed, добавление комментариев и многое другое.

Сегодня Microsoft начала развертывание новой версии Power BI Report Builder. Эта версия была перестроена как приложение x64, и пользователи должны заметить это изменение в виде улучшения производительности, когда дело доходит до разработки и локального рендеринга отчетов с разбивкой на страницы.

Что касается других дополнений, то появилась вкладка «Данные». Это эффективный способ подключения к множеству различных источников данных при создании отчетов. Далее, запросы DAX теперь можно легко копировать/вставлять. Раньше пользователям требовалось подключаться к моделям в сторонних инструментах для вставки кастомных запросов DAX.

Поддержка единого входа (SSO) для источников данных SQL Server и Oracle теперь также доступна через Enterprise Gateway. И, наконец, релиз также включает исправления ошибок и улучшения доступности.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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