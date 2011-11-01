Microsoft, Google, Facebook и другие объявляют о создании eBPF Foundation

eBPF, одна из самых влиятельных технологий в мире инфраструктуры, за последние несколько лет пережила взрывной рост. Мы создаем основу для поддержки роста технологии и облегчения сотрудничества между многими развивающимися проектами с открытым исходным кодом на основе eBPF.

eBPF — это технология, которая может запускать изолированные программы в ядре операционной системы. Это позволяет нам безопасно расширять возможности ядра, не требуя изменения исходного кода ядра или загрузки модулей ядра. До сих пор eBPF доступна только в ядре Linux. В мае 2021 года Microsoft анонсировала новый проект по обеспечению работы eBPF в Windows 10, Windows Server 2016 и более поздних версиях. Этот проект позволит разработчикам использовать знакомые наборы инструментов и API-интерфейсы eBPF поверх существующих версий Windows.Вчера Microsoft, Google, Isovalent и Netflix объявили о создании eBPF Foundation в рамках Linux Foundation.Вот почему они создают eBPF Foundation:Узнать другие подробности можно здесь