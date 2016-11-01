Microsoft анонсировала Microsoft for Startups Founders Hub
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 15:10
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Мы знаем, что у Microsoft есть несколько инициатив, позволяющих людям создавать вещи, которыми они увлечены. Ярким примером этого является Microsoft Garage, через который сотрудники могут работать над небольшими инновационными проектами, могут даже не иметь отношения к Microsoft. Теперь компания анонсировала Microsoft for Startups Founders Hub, платформу, которую она рекламирует для предпринимателей.
Founders Hub, похоже, является продолжением программы Microsoft для стартапов, которую компания представила в 2018 году. В 2020 году инициатива также начала предлагать доступ к GitHub Enterprise и Power Platform.
С помощью Founders Hub Microsoft упрощает сделку, предоставляя доступ к персонализированному обучению, а также к сервисам Microsoft 365, таким как Teams, для совместной работы. Идея состоит в том, чтобы помочь предпринимателям воплотить свои идеи в жизнь на основе технологий Microsoft, а также предоставить им рекомендации по привлечению финансирования и продаже.
Люди, которые зарегистрируются, получат до $350000 в виде льгот, которые включают до $150000 в виде кредитов Azure, индивидуальное наставничество, рекомендации технических экспертов, доступ к Microsoft Teams, GitHub и другим «надежным» инструментам разработки.
Тем не менее, важно отметить, что Microsoft for Startups Founders Hub пока находится в стадии ограниченной предварительной версии, а заявки рассматриваются на постоянной основе. Желающие могут зарегистрироваться здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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