Microsoft анонсировала новую утилиту для PowerToys
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:57
- Просмотров: 100
Компания Microsoft анонсировала новую утилиту для PowerToys.
Утилита Mouse Highlighter предназначена для докладчиков или тех, кто использует общий доступ к экрану, и позволяет пользователям легко видеть, когда докладчик щелкает правой или левой кнопкой мыши.
Эту утилиту можно найти в разделе «Утилиты мыши», и её можно активировать с помощью комбинации клавиш Windows + Shift + H.
Эта утилита все еще находится в разработке, и дополнительную информацию можно найти здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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