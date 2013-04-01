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Microsoft анонсировала новую утилиту для PowerToys

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 17:57
  • Просмотров: 100
Microsoft анонсировала новую утилиту для PowerToys

Компания Microsoft анонсировала новую утилиту для PowerToys.

Утилита Mouse Highlighter предназначена для докладчиков или тех, кто использует общий доступ к экрану, и позволяет пользователям легко видеть, когда докладчик щелкает правой или левой кнопкой мыши.



Эту утилиту можно найти в разделе «Утилиты мыши», и её можно активировать с помощью комбинации клавиш Windows + Shift + H.



Эта утилита все еще находится в разработке, и дополнительную информацию можно найти здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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