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Доклад: Qualcomm имеет эксклюзивное соглашение с Microsoft в отношении Windows on ARM

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:14
  • Просмотров: 107

Сейчас, если вам нужно устройство с Windows on ARM, вам нужно купить устройство с процессором Qualcomm Snapdragon. Несмотря на то, что Surface Pro X оснащен типичным процессором Snapdragon, он работает на кастомизированной Microsoft версии чипа Snapdragon. По сути, Windows on ARM ограничена одним поставщиком SoC, Qualcomm.

Вчера ресурс XDA-Developers сообщил, что Qualcomm имеет эксклюзивное соглашение с Microsoft, которое не позволяет другим производителям SoC, включая Samsung и MediaTek, поставлять чипы для устройств Windows. В докладе также говорится, что это эксклюзивное соглашение скоро истечет. По истечении срока действия этого соглашения вы можете ожидать, что MediaTek и Samsung присоединятся к экосистеме Windows on ARM.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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