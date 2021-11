Доклад: Qualcomm имеет эксклюзивное соглашение с Microsoft в отношении Windows on ARM

Сейчас, если вам нужно устройство с Windows on ARM, вам нужно купить устройство с процессором Qualcomm Snapdragon. Несмотря на то, что Surface Pro X оснащен типичным процессором Snapdragon, он работает на кастомизированной Microsoft версии чипа Snapdragon. По сути, Windows on ARM ограничена одним поставщиком SoC, Qualcomm.Вчера ресурс XDA-Developers сообщил, что Qualcomm имеет эксклюзивное соглашение с Microsoft, которое не позволяет другим производителям SoC, включая Samsung и MediaTek, поставлять чипы для устройств Windows. В докладе также говорится, что это эксклюзивное соглашение скоро истечет. По истечении срока действия этого соглашения вы можете ожидать, что MediaTek и Samsung присоединятся к экосистеме Windows on ARM.Узнать другие подробности можно здесь