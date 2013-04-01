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Служба Microsoft Account достигла 1 миллиарда пользователей

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:32
  • Просмотров: 124

Microsoft объявила, что служба учетных записей Microsoft теперь имеет 1 миллиард пользователей. Компания заявляет, что добавляет от 200 до 300 миллионов новых учетных записей в год.

Первая учетная запись была зарегистрирована в 1999 году, а компания официально запустила службу в 2006 году. В то время было 30 миллионов пользователей SkyDrive и более 260 миллионов пользователей Hotmail, которые затем были включены в учетную запись Microsoft.

Релиз Windows 11 и устройств Surface привел к заметному увеличению количества регистраций учетных записей Microsoft за последние несколько месяцев: только с сентября 2014 года было добавлено 400 миллионов учетных записей.

Microsoft также работает над отказом от системы Windows Live ID и её заменой единым входом в систему для всех своих служб, а совсем недавно анонсировала функцию под названием Account Key, которая позволит пользователям входить в свои учетные записи с помощью одной кнопки, а не вводить пароль каждый раз, когда они хотят получить доступ к своим данным.

Важность учетных записей Microsoft

Учетная запись Microsoft— это одно имя пользователя и пароль, которые дают доступ ко многим службам Microsoft. Это позволяет вам входить в службы и выходить из них, не запоминая индивидуальные имена пользователей и пароли.

Учетные записи Microsoft используются различными службами Microsoft, такими как Xbox, SkyDrive, Office 365, Outlook, Skype, Bing и MSN.

Используя учетную запись Microsoft, вы можете использовать один и тот же адрес электронной почты и пароль на всех своих устройствах. Это упрощает вход в систему и помогает предотвратить блокировку вашей учетной записи из-за того, что вы забыли свой пароль на том или ином устройстве.

Настройка учетной записи Microsoft бесплатна ; однако некоторые службы требуют платной подписки или иным образом доступны только через связанную службу.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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