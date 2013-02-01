Microsoft усложняет обход сканирований Windows Defender, изменив разрешение на исключения
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:07
- Просмотров: 170
Исследователь безопасности под ником «CISOwithHoodie» заметил, что Microsoft недавно внесла очень важное изменение в разрешения для исключений Windows Defender. Ранее исключенные папки и каталоги были видны «Всем», что можно было легко проверить через ветку HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Exclusions.
Однако после недавнего обновления она была изменена таким образом, что только пользователь с правами администратора может просматривать исключенные файлы и папки, как показано на изображении ниже:
Когда кто-то пытается сейчас запросить ветку реестра, чтобы найти исключения с помощью командной строки, появляется сообщение об ошибке, в котором говорится, что доступ запрещен (изображение ниже), тогда как ранее оно показывало исключенные файлы и папки.
Уилл Дорман, аналитик по уязвимостям в CERT, также подтвердил это изменение.
Assuming you meant HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindows DefenderExclusions— Will Dormann (@wdormann) February 10, 2022
, that is also protected. pic.twitter.com/2yUZPIgHY6
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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