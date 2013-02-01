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Microsoft усложняет обход сканирований Windows Defender, изменив разрешение на исключения

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:07
  • Просмотров: 170

Исследователь безопасности под ником «CISOwithHoodie» заметил, что Microsoft недавно внесла очень важное изменение в разрешения для исключений Windows Defender. Ранее исключенные папки и каталоги были видны «Всем», что можно было легко проверить через ветку HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Exclusions.

Однако после недавнего обновления она была изменена таким образом, что только пользователь с правами администратора может просматривать исключенные файлы и папки, как показано на изображении ниже:



Когда кто-то пытается сейчас запросить ветку реестра, чтобы найти исключения с помощью командной строки, появляется сообщение об ошибке, в котором говорится, что доступ запрещен (изображение ниже), тогда как ранее оно показывало исключенные файлы и папки.



Уилл Дорман, аналитик по уязвимостям в CERT, также подтвердил это изменение.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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