Microsoft приостанавливает новые продажи своих продуктов в России
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:29
- Просмотров: 228
Компания Microsoft объявила, что новые продажи всей ее продукции в России теперь приостановлены. Проще говоря, Microsoft больше не будет продавать консоли Xbox, Windows, Microsoft 365 или Azure новым клиентам в России. Кроме того, стоит отметить, что существующие клиенты по-прежнему будут поддерживаться.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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