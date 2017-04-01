Microsoft обеспечивает поддержку процессоров Ampere ARM для виртуальных машин Azure
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:19
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Виртуальные машины Azure теперь смогут работать на процессорах на базе ARM. Microsoft подтвердила, что процессоры ARM, в частности, разработанные Ampere Computing, теперь будут работать с несколькими виртуальными машинами, включая веб-серверы, базы данных с открытым исходным кодом, игровые серверы, медиа-серверы и так далее.
Microsoft активно использует процессоры ARM в своей экосистеме. После использования почти всех популярных дистрибутивов Linux в качестве операционных систем для виртуальных машин платформа виртуальных машин Azure теперь приветствует архитектуру ARM с аппаратной стороны. Microsoft объявила о доступности предварительной версии поддержки ARM на виртуальных машинах Azure. Предварительная версия изначально доступна в регионах Azure West US 2, West Central US и West Europe, подтвердил Ampere.
Ampere Computing, стартап, специализирующийся на процессорах серверного класса, объявил в прошлом году, что подписал контракт с американской компанией Microsoft и китайским технологическим гигантом Tencent Holding в качестве основных клиентов. Подтверждая запуск предварительной версии, Хари Пулапака, директор по управлению проектами Azure Host OS и платформы ОС Windows, написал следующее:
«Ampere в Azure с Windows в качестве Root Host OS» означает, что Windows будет базовой операционной системой, которая будет работать на процессорах ARM от Ampere Computing. Но виртуальные машины, которые в настоящее время находятся в предварительной версии, поддерживают Ubuntu, CentOS, а также редакции Windows 11 Professional и Enterprise на ARM. Более того, процессоры Ampere Altra ARM для Azure вскоре должны поддерживать еще несколько операционных систем, таких как Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Debian, AlmaLinux и Flatcar.
Microsoft указала, что виртуальные машины Azure с процессорами на базе Ampere Altra ARM будут предлагать до 50 процентов лучшую производительность по цене, чем сопоставимые виртуальные машины на базе x86 для масштабируемых рабочих нагрузок. Некоторые из распространенных виртуальных машин, на которых вскоре могут работать процессоры ARM, включают веб-серверы, серверы приложений, базы данных с открытым исходным кодом, игровые серверы, медиа-серверы и т. д.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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