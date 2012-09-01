Microsoft создает рекламную программу, которая позволит брендам размещать рекламу в играх Xbox
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:41
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Microsoft, похоже, очень заинтересована в разработке и развертывании внутриигрового рекламного рынка во вселенной Xbox. Хотя реклама будет видна внутри нескольких игр, она будет незаметной, ненавязчивой и, что наиболее важно, не будет отвлекать внимание.
Сообщается, что Microsoft создает внутриигровую систему для игр Xbox, которая позволит брендам и компаниям показывать рекламу. Однако реклама будет «размещена», а не воспроизведена. Проще говоря, геймерам не нужно беспокоиться о рекламе, мешающей игровому процессу, достаточно просто воспроизвести рекламное сообщение, говорится в отчете Business Insider. Похоже, что Microsoft рассматривает несколько компаний AdTech в качестве потенциальных партнеров.
Компания AdTech, с которой Microsoft сотрудничает для показа рекламы в своей вселенной Xbox, не сможет просто создать стандартную торговую площадку. Другими словами, компании, заинтересованные в рекламе своих продуктов и услуг, не смогут просто платить деньги и обеспечивать показ рекламы геймерам.
Microsoft, похоже, заинтересована в том, чтобы предложить больше «рекламного пространства». Для игровой экосистемы Xbox это означает добавление большего количества игр, в которых бренды могут размещать рекламу, и разрешение большему количеству разработчиков игр или издателей продавать рекламное пространство в своих собственных творениях.
Что касается фактической рекламы и того, как она будет фактически подаваться, то в докладе говорится о цифровых и динамически отображаемых рекламных щитах в игре. Другими словами, эта реклама не будет мешать игровому процессу. Пока неясно, но Microsoft может предложить и другие рекламные тактики, например, скины аватаров или видеорекламу, которая будет воспроизводиться в игровых лобби.
Излишне упоминать, что Microsoft не подтвердила и не опровергла, что активно изучает варианты включения большего количества рекламы в игровую экосистему Xbox. В настоящее время компания разрешает ограниченные формы рекламы в Xbox. Рекламодатели могут приобретать рекламу, которая отображается на панели управления Xbox. Кроме того, агентства могут покупать внутриигровую рекламу, которая появляется в некоторых играх. Microsoft также работает с третьими сторонами, такими как Yahoo и Anzu, для увеличения доходов от рекламы.
Реклама в играх, в которые геймеры играют на специальных игровых консолях, встречается не так часто, как в мобильных играх. Microsoft должна четко осознавать, что размещение любой визуально навязчивой рекламы в консольных играх вызовет огромную негативную реакцию. Следовательно, вполне вероятно, что компания начнет вставлять незаметную рекламу в некоторые игры free-to-play. Однако совершенно очевидно, что Microsoft хочет создать большую рекламную сеть, которой она владеет и управляет.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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