Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25110
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:06
- Просмотров: 91
Компания Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25110. Эта сборка доступна для загрузки в виде ISO-образа с веб-сайта Windows Server Insider вместе с VHDX-файлом, но, как обычно, нет журнала изменений, поэтому неясно, что нового.
Microsoft снова заявила, что брендинг еще не был обновлен и остается как Windows Server 2022 в предварительной версии. Кроме того, Microsoft рекомендует инсайдерам попробовать Windows Server Vnext Datacenter: Azure Edition в рамках предложения Microsoft Server Operating Systems Preview в Azure.
Microsoft также отмечает, что срок действия этой предварительной версии истекает 15 сентября 2022 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 27
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Mail Ru Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Mail Ru Google Yandex
+3Новостей: 14217
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10085