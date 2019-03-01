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Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25110

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:06
  • Просмотров: 91

Компания Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25110. Эта сборка доступна для загрузки в виде ISO-образа с веб-сайта Windows Server Insider вместе с VHDX-файлом, но, как обычно, нет журнала изменений, поэтому неясно, что нового.

Microsoft снова заявила, что брендинг еще не был обновлен и остается как Windows Server 2022 в предварительной версии. Кроме того, Microsoft рекомендует инсайдерам попробовать Windows Server Vnext Datacenter: Azure Edition в рамках предложения Microsoft Server Operating Systems Preview в Azure.

Microsoft также отмечает, что срок действия этой предварительной версии истекает 15 сентября 2022 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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