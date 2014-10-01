Сегодня Microsoft может уволить более 10000 сотрудников

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:12
  • Просмотров: 106

Крупные технологические компании столкнулись с многочисленными проблемами из-за глобального экономического спада, что привело к приостановке найма и увольнениям. Недавние примеры включают массовое сокращение вакансий и увольнение 18000 сотрудников Amazon, а также аналогичные действия Tesla, Meta, HP и Twitter. После увольнения более 1000 сотрудников в прошлом году Microsoft, как сообщается, уволит более 10000 сотрудников сегодня.

Последний отчет поступил от Sky News, в котором утверждается, что сегодня Microsoft уволит 5% своих сотрудников. Хотя эта цифра может показаться незначительной, в такой крупной компании, как Microsoft, она затрагивает примерно 11000 сотрудников. Хотя предыдущее увольнение в первую очередь затронуло подразделения Xbox и Azure, неясно, будет ли последний раунд более масштабным.

В то время как сокращение численности персонала является неприятной, но иногда необходимой практикой в сфере занятости, перспективы Microsoft по-прежнему оставляют желать лучшего, поскольку компания стремится закрыть сделку по приобретению Activision Blizzard за $69 млрд.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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