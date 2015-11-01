Microsoft переименовывает Office Insider в Microsoft 365 Insider

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:10
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Microsoft рада представить новое имя и расширенную сферу деятельности для программы Office Insider.

Office Insider теперь Microsoft 365 Insider

В соответствии с переходом от Office к Microsoft 365 компания изменила название программы предварительной оценки Office на программу предварительной оценки Microsoft 365.

Цель — помочь вам узнать обо всех будущих функциях, приложениях и службах Microsoft 365, а также предоставить интересующий вас контент, независимо от того, через какую программу предварительного просмотра или канал обновлений выпускаются обновления.



Что меняется?

• Имя. Microsoft обновила имя на веб-сайте, сайтах сообщества и в дескрипторе Twitter — вы найдете @MSFT365Insider в Twitter;
• Компетенция. Возможно, вы заметили, что Microsoft публикует посты в блоге о предложениях, выходящих за рамки традиционных приложений Office. Microsoft продолжит расширять блог о функциях, приложениях и службах под эгидой Microsoft 365 в будущем;
• Предложения контента. Примечания к выпуску перемещены на сайт Learn.microsoft.com;

Когда произойдут эти изменения?

Изменения начали развертываться с 18 января, и обновления будут продолжаться до марта.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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