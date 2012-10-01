Microsoft скоро прекратит поддерживать Exchange Server 2013
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:41
- Просмотров: 93
11 апреля 2023 г., менее чем через 60 дней со вчерашнего дня, поддержка Exchange Server 2013 заканчивается!
После этой даты Microsoft больше не будет предоставлять:
• Техническую поддержку для проблем, которые могут возникнуть;
• Исправления для обнаруженных проблем, которые могут повлиять на стабильность и удобство использования сервера;
• Исправления безопасности для обнаруженных уязвимостей, которые могут сделать сервер уязвимым к нарушениям безопасности;
• Обновления часовых поясов;
Exchange Server 2013, конечно же, продолжит работу после этой даты; однако из-за перечисленных выше рисков Microsoft настоятельно рекомендует как можно скорее выполнить миграцию с Exchange Server 2013. Если вы еще не начали миграцию с Exchange Server 2013 на Exchange Online или Exchange Server 2019, начните прямо сейчас!
Чтобы не потерять поддержку, вы можете:
• Обновиться до Exchange Server 2019;
• Мигрировать на Exchange Online;
Если вы выполняете обновление до Exchange Server 2019, узнайте, что вам нужно в вашей среде, и как безопасно вывести из эксплуатации Exchange Server 2013, когда вы закончите.
Если вы переходите на Exchange Online, возможно, вы имеете право использовать службу Microsoft FastTrack. FastTrack предоставляет передовые практики, инструменты и ресурсы, чтобы максимально упростить миграцию на Exchange Online. Лучше всего то, что инженер службы поддержки проведет вас от планирования и проектирования до переноса вашего последнего почтового ящика. Дополнительные сведения о FastTrack см. на странице Microsoft FastTrack.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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