Microsoft скоро прекратит поддерживать Exchange Server 2013

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:41
  • Просмотров: 93

11 апреля 2023 г., менее чем через 60 дней со вчерашнего дня, поддержка Exchange Server 2013 заканчивается!

После этой даты Microsoft больше не будет предоставлять:

• Техническую поддержку для проблем, которые могут возникнуть;
• Исправления для обнаруженных проблем, которые могут повлиять на стабильность и удобство использования сервера;
• Исправления безопасности для обнаруженных уязвимостей, которые могут сделать сервер уязвимым к нарушениям безопасности;
• Обновления часовых поясов;

Exchange Server 2013, конечно же, продолжит работу после этой даты; однако из-за перечисленных выше рисков Microsoft настоятельно рекомендует как можно скорее выполнить миграцию с Exchange Server 2013. Если вы еще не начали миграцию с Exchange Server 2013 на Exchange Online или Exchange Server 2019, начните прямо сейчас!

Чтобы не потерять поддержку, вы можете:

• Обновиться до Exchange Server 2019;
• Мигрировать на Exchange Online;

Если вы выполняете обновление до Exchange Server 2019, узнайте, что вам нужно в вашей среде, и как безопасно вывести из эксплуатации Exchange Server 2013, когда вы закончите.

Если вы переходите на Exchange Online, возможно, вы имеете право использовать службу Microsoft FastTrack. FastTrack предоставляет передовые практики, инструменты и ресурсы, чтобы максимально упростить миграцию на Exchange Online. Лучше всего то, что инженер службы поддержки проведет вас от планирования и проектирования до переноса вашего последнего почтового ящика. Дополнительные сведения о FastTrack см. на странице Microsoft FastTrack.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft отложила релиз следующей версии Exchange Server до 2025 года

Microsoft отложила релиз следующей версии Exchange Server до 2025 года

Обновления безопасности Exchange Server за ноябрь 2021 года

Обновления безопасности Exchange Server за ноябрь 2021 года

Microsoft выпускает обновления безопасности для Exchange Server после отчета АНБ

Microsoft выпускает обновления безопасности для Exchange Server после отчета АНБ

Microsoft продлила срок окончания поддержки Exchange Server 2010

Microsoft продлила срок окончания поддержки Exchange Server 2010

Подписчикам MSDN/TechNet доступен Microsoft Exchange Server 2013

Подписчикам MSDN/TechNet доступен Microsoft Exchange Server 2013




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 45
Пользователей: 0
Гостей: 45
Роботы: Yandex Google
+4  
Новостей: 14725
+0  
Комментариев: 39465
+0  
Пользователей: 10088

Notice: file_put_contents(): write of 1 bytes failed with errno=28 No space left on device in /home/slinks/www/slinks/public/get_links.php on line 36

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 1 bytes written, possibly out of free disk space in /home/slinks/www/slinks/public/get_links.php on line 36