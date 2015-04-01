В магазине расширений Edge скоро появятся значки, которые помогут вам найти отличные расширения

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:06
  • Просмотров: 104

Как и в большинстве популярных браузеров, в Edge есть магазин расширений, где клиенты могут загружать различные надстройки для расширения набора функций браузера. По данным Microsoft, магазин надстроек приближается к 11000 расширений, а это означает, что Microsoft необходимо выяснить, как улучшить обнаруживаемость по мере роста рынка. Бейджинг расширений — один из способов сделать это.

В недавно опубликованном посте сообщества софтверный гигант объявил о предстоящем эксперименте, направленном на то, чтобы помечать высококачественные расширения значками. Маркеры также должны стимулировать разработчиков создавать свои проекты с учетом лучших практик и обеспечивать отличный пользовательский опыт для конечных клиентов.

Microsoft не готова к глобальному развертыванию значков, и компания хочет сначала провести небольшой эксперимент. Она также планирует взаимодействовать с сообществом разработчиков, чтобы определить критерии, дающие право на получение значка для конкретного расширения, и помочь разработчикам ознакомиться с процессом получения значка.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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