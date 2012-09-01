Поддержка Microsoft SharePoint Server 2013 закончится сегодня
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:16
- Просмотров: 113
Прошло более 10 лет с тех пор, как Microsoft официально запустила SharePoint Server 2013. Сегодня эта поддержка подходит к концу. На странице поддержки Microsoft говорится, что он больше не будет получать обновления после 11 апреля 2023 года. Это включает поддержку версии с установленным Service Pack 1.
SharePoint Server 2013 официально запущен 9 января 2013 года. Некоторые из представленных функций включают поддержку OneDrive for Business для облачного хранения файлов. Он также поддерживает возможность перетаскивания загружаемых файлов между браузерами. Основная поддержка была прекращена 10 апреля 2018 года.
С тех пор Microsoft выпустила SharePoint Server 2016 и SharePoint Server 2019. Основная поддержка SharePoint Server 2016 уже прекращена, и его жизненный цикл завершится 14 июля 2026 года. Основная поддержка SharePoint Server 2019 завершится 9 января 2024 года, а жизненный цикл завершится 14 июля 2026 года. Последней версией этого инструмента является SharePoint Server Subscription Edition (SE), публичная предварительная версия которой была запущена в 2021 году.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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