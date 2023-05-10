Microsoft тестирует обновленное приложение Xbox Netflix с инсайдерами
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:00
- Просмотров: 71
Microsoft рада пригласить всех инсайдеров Xbox на консолях Xbox Series X присоединиться к предварительной версии нового обновления для приложения Netflix! Это обновление включает улучшения производительности приложения, и Microsoft будет рада получить ваши отзывы. В частности, Microsoft заинтересована в получении обратной связи, если вы столкнетесь с какими-либо проблемами с выпадением кадров, заиканием или чем-либо еще, связанным с воспроизведением.
Как принять участие:
1. Войдите в систему на консоли Xbox Series X и запустите приложение Xbox Insider Hub (или сначала установите Xbox Insider Hub из магазина, если необходимо).
2. Перейдите в Previews> Netflix.
3. Выберите «Присоединиться».
4. Дождитесь завершения регистрации, чтобы перейти в магазин и установить Netflix!
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта предварительная версия доступна только на консолях Xbox Series X.
Как оставить отзыв:
Если у вас возникнут какие-либо проблемы при использовании приложения Netflix, особенно с выпадением кадров, заиканием или чем-либо еще, связанным с воспроизведением, не забудьте использовать Сообщить о проблеме, чтобы Microsoft могла разобраться:
• Удерживайте кнопку «Домой» на контроллере Xbox;
• Выберите «Сообщить о проблеме»;
• Выберите категорию «Приложения» и подкатегорию Netflix;
• Заполните форму с соответствующими данными, чтобы помочь исследованию Microsoft;
Другие источники:
• Get the Xbox Insider Hub app;
• Xbox Insider FAQ;
• How to provide feedback as an Xbox Insider;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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