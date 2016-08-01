Microsoft опубликовала новую статью FAQ по UUP
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 02:01
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Еще в октябре 2022 года Microsoft анонсировала общедоступную предварительную версию локальной UUP (Unified Update Platform), которая обещала более быстрые и меньшие по размеру обновления Windows. Примерно за полтора месяца до развертывания компания поделилась более подробной информацией о UUP, заявив, что загрузка происходит на 30% быстрее и меньше.
Microsoft также добавила, что производительность обновлений .NET также будет значительно выше в Windows 11 22H2, поскольку обновления .NET Framework теперь также будут частью UUP. Конечно, не обошлось без ошибок, так как возникла проблема с обновлением WSUS, вызванная случайным удалением необходимых типов UUP MIME.
Локальная UUP начала развертываться в конце марта, и Microsoft заверила, что размеры обновлений будут меньше после первоначальной единовременной загрузки 10 ГБ. По прошествии месяца компания опубликовала статью FAQ, охватывающую различные аспекты UUP, такие как те, которые связаны с Configuration Manager current branch (CB), Automatic Deployment Rule (ADR), OS Deployment (OSD) Task Sequencing (TS), Windows Server Update Services (WSUS), Delivery Optimization (DO), автономным обслуживанием и другим.
На тему Configuration Manager (ConfigMgr) компания поделилась новой статьей FAQ. Этот пост в блоге направлен на то, чтобы ответить на множество запросов клиентов, сомнений и отзывов, которые компания получила с момента запуска UUP.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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