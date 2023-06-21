Компания Microsoft повышает цены на Xbox Series X и Xbox Game Pass

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Компания Microsoft повысит цены на консоль Xbox Series X в большинстве стран мира. The Verge сообщает, что с 1 августа Xbox Series X будет стоить £479.99 в Великобритании, €549.99 на большинстве европейских рынков, CAD $649.99 в Канаде и AUD $799.99 в Австралии. Цена на консоль останется прежней в США - $499.99, а также в Японии, Чили, Бразилии и Колумбии. Консоль Xbox Series S сохранит свою текущую цену во всем мире.В заявлении для The Verge Кари Перес, глава отдела коммуникаций подразделения Microsoft Xbox, заявила:Цены на подписку Microsoft Xbox Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate будут расти на большинстве рынков, включая США. Начиная с 6 июля, цена Xbox Game Pass будет составлять $10.99 в месяц (по сравнению с $9.99 в месяц) (€10.99 в Великобритании и £8.99 в Европе). Цены на Xbox Game Pass Ultimate вырастут до $16.99 в месяц (по сравнению с $14.99 в месяц) в тот же день (€14.99 в Великобритании и £12.99 в Европе). Цены на PC Game Pass останутся прежними.Это будет первое такое повышение цен на эти сервисы подписки, которые предлагают геймерам возможность играть в сотни полных игр Xbox по низкой ежемесячной цене с тех пор, как Microsoft запустила Xbox Game Pass в 2017 году. Норвегия, Чили, Дания, Швейцария и Саудовская Аравия сохранят текущую цену на Xbox Game Pass.Если у вас есть действующая подписка на эти сервисы, новые цены вступят в силу только 13 августа, за исключением Германии, где цены вступят в силу 13 сентября. Очевидно, что люди с годовой подпиской не будут затронуты до её окончания.Узнать другие подробности можно здесь